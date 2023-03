Libretti postali, buoni fruttiferi o conto deposito? Vediamo quali differenze ci sono tra gli strumenti a disposizione per le famiglie per parcheggiare la liquidità senza il minimo rischio. Strumenti quindi che non temono nemmeno i rischi di una crisi bancaria.

