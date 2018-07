CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Code infinite, servizi non garantiti e proteste che sono sfociate in una chiamata ai carabinieri. Venerdì di fine luglio infuocato all’ufficio postale di Campoloniano, dove decine di persone hanno passato anche due ore in fila per poi vedersi negare l’accesso agli sportelli. Una situazione nata da un’agitazione sindacale e che durerà fino al 22 agosto, unita alla riduzione delle aperture degli sportelli nel periodo estivo. Un micidiale mix del quale fanno le spese gli utenti ORE IN CODA «Sono...