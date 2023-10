Partono i lavori della “Cittadella dello sport” di Campoloniano grazie ai 900mila euro dei fondi Pnrr

RIETI - Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in sala consiliare, alla presenza del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, dell’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli, del dirigente del settore LL.PP, Luciano Di Mario, del Rup, Massimo Veronese, e del direttore dei lavori Dario Bugli, sono stati presentati i dettagli del progetto della “Cittadella dello sport di Campoloniano”, finanziati con 900mila euro del Pnrr, della missione 5 “Inclusione e coesione” – componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”.

L’intervento ha la finalità di riqualificare l’intera zona degli impianti sportivi presenti a Campoloniano e, al contempo, unificare e mettere in comunicazione gli stessi attraverso opere di arredo urbano. Il progetto prevede la realizzazione di: una pista ciclopedonale, un impianto sportivo polifunzionale all'aperto, illuminazione della zona, aree relax, area sosta per bici, elementi di arredo urbano e alberature.

La pista ciclabile sarà accessibile da 3 diversi punti d’ingresso, di cui due situati su Via Pierluigi Padronetti e uno su Via Alcibiade D’Orazi. Le aree relax e l’area sosta per bici avranno pensiline coperte, panchine, ricariche per le bici elettriche con colonnine service per biciclette e appositi porta biciclette.

L’illuminazione delle pensiline sarà alimentata con colonnine ad energia solare. Sotto le alberature esistenti sarà realizzata una zona fitness quale percorso della salute per tutti i cittadini e saranno installate nuove piante autoctone lungo tutto il percorso. Il nuovo impianto sportivo polivalente sarà realizzato in un’area attigua all’impianto del pattinodromo e consentirà la pratica di tennis, basket e volley.

Le aree saranno messe in comunicazione mediante vialetti pedonali, una scaletta e una rampa, realizzate con pavimentazione analoga a quella prevista per la pista ciclopedonale ma con finitura superiore in graniglia color grigio carnico.

«Già dai prossimi giorni partirà il cantiere dell’ennesimo intervento destinato a cambiare in meglio il volto di Rieti – hanno dichiarato il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli - La stagione delle opere pubbliche è ormai a pieno regime e grazie a questo intervento avremo una vera e propria Cittadella dello Sport anche nell’area di Campoloniano che migliorerà la qualità della vita della zona, offrendo servizi nuovi e utili a tutti i cittadini di quel popoloso quadrante della Città».