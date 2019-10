© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ stato presentato oggi a Varco Sabino, nell’ufficio postale di Piazza Santa Maria Maddalena, lo sportello automatico Atm Postamat, il primo per la provincia di Rieti, inserito nel programma di interventi di Poste Italiane per i Piccoli Comuni. All’evento hanno partecipato, oltre ai Dirigenti di Poste Italiane e il Sindaco Gabriele Maglioni, la Responsabile dei Piccoli Comuni della Regione Lazio Cristiana Avenali e alcuni dei circa 50 cittadini residenti nel Comune.“Un evento molto importante per la nostra piccola Comunità – commenta il sindaco di Varco Sabino Gabriele Maglioni -- In un paese di montagna come il nostro l’installazione dello sportello Atm Postamat è un valore aggiunto in termini di servizi per la collettività e i cittadini hanno dimostrato di apprezzare l’attenzione che Poste Italiane ha riservato a questa piccola comunità. Ci tenevo moltissimo - ha affermato ancora il sindaco durante la cerimonia di presentazione – a ringraziare Poste Italiane e l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante per aver mantenuto gli impegni presi in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, apprezzandone il notevole potenziale e l’indubbia valenza delle iniziative dedicate ai piccoli comuni.”Disponibile 7 giorni su 7 e in funzione 24 ore su 24, il Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.L’installazione è parte del programma di “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.Il nuovo ATM Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.