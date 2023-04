Al Terminillo installato lo sportello Atm Postamat

RIETI – Poste Italiane conferma la capillarità territoriale della propria rete fisica e l'impegno a continuare negli investimenti per migliorare i servizi anche nelle piccole comunità. Infatti, al Terminillo Pian de Valli, in prossimità del civico 59 di via dei Villini, è stato installato uno sportello automatico Postamat di ultima generazione della tipologia “stand alone”, ovvero una struttura indipendente completamente autonoma rispetto all’ufficio postale.

L’Atm Postamat sarà operativo non appena saranno completate tutte le opere propedeutiche al regolare funzionamento, tra le quali l’allaccio alla rete elettrica da parte della società fornitrice, la configurazione del software di sistema, la messa in sicurezza dell’apparato e l’installazione dell’impianto di telesorveglianza.

Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, lo sportello Atm Postamat consente di compiere operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte Postepay, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti. Oltre che dai possessori di carta Postepay, lo sportello automatico può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito aderenti ai più diffusi circuiti internazionali. L’Atm Postamat è inoltre disponibile per i possessori di Carta Libretto, la carta di prelievo collegata al Libretto Postale Ordinario o Smart.

II sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l’assessore allo sviluppo economico Claudia Chiarinelli e il consigliere provinciale al Terminillo Maurizio Ramacogi hanno espresso la propria soddisfazione per l’impegno di Poste Italiane: «Stiamo mettendo in campo grandi sforzi e grande attenzione per restituire al Terminillo la centralità che merita – sottolinea il primo cittadino - come ha dimostrato anche la recente stagione invernale con il ritorno di presenze e interesse sulla nostra montagna. Chiaramente il rilancio passa anche attraverso i servizi e per questo ringrazio sentitamente Poste Italiane per aver compreso l’importanza dell’installazione di un impianto ATM che nelle prossime settimane entrerà in funzione a servizio di residenti e turisti».

Dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, il nuovo Atm presenta moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche il nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito.

Con questa nuova installazione salgono a 51 gli sportelli Atm Postamat, di cui 8 “stand alone”, disponibili nel Reatino. Poste Italiane ricorda che nella provincia di Rieti il presidio territoriale è assicurato anche da 96 uffici postali.

L’ampliamento della rete degli Atm Postamat, infatti, fa parte del programma degli impegni per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.