Colpo con spaccata al Postamat di Montebuono. I carabinieri recuperano la refurtiva

RIETI- Colpo con spaccata al postamat di Montebuono. Poi il recupero della refurtiva. I malintenzionati hanno agito durante la notte tra domenica 20 e lunedì 21 febbraio, buttando giù la parete laterale alla porta d’ingresso dell’ufficio postale e riuscendo a portare via la cassa automatica. Sul posto, in questo momento, ci sono i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, agenti della security, dirigenti e funzionari di Poste Italiane.

Da capire quanti soldi erano contenuti all’interno della macchina postamat, se i ladri sono riusciti ad aprirlo e svuotarlo e se è stato ritrovato il mezzo (probabilmente un furgone) utilizzato per fuggire.

L'intervento. Ladri in fuga inseguiti dai carabinieri sono costretti ad abbandonare il furgone con all’interno l’intera refurtiva. Caccia ai malviventi che nella notte hanno messo a segno un colpo con spaccata nell’ufficio postale di Montebuono in Sabina poco dopo le due portando via il Postamat. Il rumore e il trambusto hanno messo in allarme i cittadini che hanno subito hanno allertato i carabinieri di Collevecchio. I militari hanno intercettato i fuggitivi che poi si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne in località “Campana” dove hanno abbandonato il furgone utilizzato come ariete e l’intera refurtiva comunque ormai inutilizzabile in quanto il sistema-macchiatore di sicurezza aveva reso inutilizzabili le banconote.