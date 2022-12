«Il postamat di via Renzo De Felice ha sempre funzionato»

RIETI - Poste Italiane, in riferimento all’articolo “Campoloniano senza servizio bancomat: la banca ha chiuso e le Poste sono prese d’assalto”, pubblicato nei giorni scorsi, informa che dalle verifiche effettuate «l’Atm Postamat dell’ufficio postale di Rieti 3, in via Renzo De Felice, in questi giorni ha operato con continuità senza alcuna interruzione di servizio e risulta a tutt’oggi regolarmente attivo per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite».