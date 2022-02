Tentato furto al postamat in Q5, i banditi aprono la cassa con la fiamma ossidrica, ma il colpo fallisce

Banditi in azione a Latina nel quartiere Q5. La banda ha preso di mira il postamat in Largo Cesti. I banditi hanno praticato un foro nell'apparecchiatura - a quanto sembra con la fiamma ossidrica o con un frullino - per arrivare alla cassaforte. Un colpo diverso da quelli a cui siamo abituati in cui viene fatto saltare lo sportello con il gas acetilene. In questo caso i malviventi hanno lavorato di precisione ma a quanto sembra senza fortuna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I banditi sembra non siano riusciti nell'intento di arrivare alla cassaforte attraverso il foro praticato al lato del display.