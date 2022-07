Attivo un nuovo postamat per l'ufficio postale di Montebuono

RIETI - È operativo il nuovo Atm Postamat dell’ufficio postale di Montebuono, reso inagibile a seguito dell’evento criminoso dello scorso mese di febbraio. Poste Italiane, infatti, ha installato nella sede di Viale Guglielmo Marconi, 1, uno sportello di nuova generazione, disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 che, oltre a consentire il prelievo di denaro contante, che può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

Poste Italiane precisa che l’Atm Postamat di ultima generazione è disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 e può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Il nuovo Postamat è anche dotato di monitor digitale a elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza come l’anti-skimming per prevenire la clonazione di carte di credito e il sistema di macchiatura delle banconote.

L’ Atm Postamat è inoltre disponibile per i possessori di Carta Libretto, la carta di prelievo collegata al Libretto Postale Ordinario o Smart. I pensionati che hanno richiesto l’accredito della pensione sul Libretto Postale o sul conto Bancoposta possono prelevare presso gli ATM Postamat del territorio fino a un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese. Questa modalità di ritiro permette inoltre di usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento annuo fino a 700 euro in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo effettuato dagli sportelli Atm Postamat.

Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale di Montebuono, osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.