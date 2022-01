Montecchio, istallato Atm Postamat. Il sindaco Gori:«Servizio imprescindibile per il territorio».

MONTECCHIO Istallato Atm Postamat. Un servizio in funzione h 24 per il prelievo e il deposito di denaro, ricariche telefoniche quando non è possibile accedere agli sportelli. «L’installazione dell’Atm Postamat è una straordinaria opportunità per la comunità di Montecchio -ha detto il sindaco Federico Gori- un servizio indispensabile per tutti coloro che scelgono il nostro paese a vario titolo, per viverci, per lavoro e per turismo, essendo Montecchio inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Ringrazio Poste Italiane a nome di tutta l’amministrazione comunale per la sensibilità che ha avuto nel raccogliere la nostra richiesta, tramutandola in un servizio concreto, che sono certo qualificherà anche l’ufficio postale stesso, reso così più innovativo e fruibile».

Il servizio, secondo quanto specificato da Poste Italiane «è parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti ricordato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione dell’evento “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019 a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate».

Una buona notizia per un comprensorio che più volte, nei mesi scorsi, si era trovato a fare i conti con la chiusura degli sportelli Atm coincisa con quella di alcune filiali bancarie. Gli stessi sindaci dei vari comuni erano più volte intervenuti sull'argomento chiedendo che, a fronte delle chiusure delle agenzie, venissero lasciati almeno gli sportelli Atm.