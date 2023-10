Postamat attivo al Terminillo

RIETI - E’ operativo da oggi al Terminillo Pian de Valli, in prossimità del civico 59 di via dei Villini, lo sportello automatico Postamat di ultima generazione della tipologia “stand alone”, ovvero una struttura indipendente completamente autonoma rispetto all’ufficio postale.

Dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, il nuovo Atm presenta moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche il nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito.

II sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l’assessore allo sviluppo economico Claudia Chiarinelli e il consigliere provinciale al Terminillo Maurizio Ramacogi hanno espresso la propria soddisfazione per l’impegno di Poste Italiane: «Stiamo mettendo in campo grandi sforzi e grande attenzione per restituire al Terminillo la centralità che merita – sottolinea il primo cittadino - Chiaramente il rilancio passa anche attraverso i servizi e per questo ringrazio sentitamente Poste Italiane per aver compreso l’importanza dell’installazione dell'impianto Atm da oggi in funzione a servizio di residenti e turisti.