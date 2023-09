Grazie alla Rieti in Line il Roller Day sarà anche a Rieti

RIETI - Domani, domenica 24 settembre la squadra di pattinaggio “Rieti in Line” in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr) è pronta a festeggiare tra la gente nella piazza principale di Rieti, piazza Vittorio Emanuele II, il Roller Day, una giornata dedicata interamente agli sport rotellistici.

La manifestazione si colloca all’interno della settimana europea dello sport, Il Roller Day è una grandiosa festa tricolore che si terrà contemporaneamente in circa 200 piazze italiane, uno dei più importanti eventi che la Federazione mette nel suo calendario, patrocinato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport, dalla Fondazione Sportcity e dall'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e grazie all’Asd Rieti in Line anche Rieti avrà la sua.

A partire dalle ore 16.30 la Rieti in Line aspetta tutti coloro che vorranno provare a pattinare, adulti e bambini, seguiti da tecnici federali, e tutti coloro che, già lo sanno fare, vogliano pattinare in città insieme ad amici che condividono questa passione, atleti della Rieti in Line compresi.

Una festa a 360 gradi con esibizione dei campioni della squadra reatina e “gioca e vinci gadget” con la nostra Campionessa Italiana in carica Valentina Viotti.

Non perdere l’occasione di avvicinarti a questo magnifico sport, vieni anche tu in piazza ci sarà da divertirsi.