Canada, apre la più grande pista di pattinaggio su ghiaccio

Lunedì 22 Gennaio 2024, 13:04

La Rideau Skateway del Canada ha aperto per la prima volta dopo due anni, è la più grande pista di pattinaggio naturale del mondo. Il Canal Skateway inaugurato 50 anni fa, fa parte del patrimoniale mondiale Unesco. E’ l’attrazione principale nella capitale Ottawa per gli appassionati di pattinaggio. Il canale è rimasto chiuso nel 2023 per mancanza di ghiaccio. La pista può aprirsi solo quando ha almeno uno spessore di 30 cm. Ci vogliono almeno due settimane consecutive di temperature tra meno 20 e meno 10 gradi.