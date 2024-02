Rieti in Line pronta per i Campionati italiani indoor a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Oggi e domani, 17 al 18 febbraio, la Rieti in Line è presente ai Campionati Italiani indoor di pattinaggio corsa riservato alle categorie Allievi, junior e Senior nel pattinodromo coperto di Pescara. Questo è il primo appuntamento dell'anno per la Rieti in Line e schiererà in pista per la categoria Allievi Leonardo Laureti e Maria Grazia Ascani mentre Giulia Paolantoni parteciperà nella categoria Junior. ad accompagnare gli atleti, i tecnici federali Aldo Antonetti e Cristina Fusacchia. Quest anno i tre atleti della Rieti in Line rappresenteranno la città di Rieti al primo anno di categoria e per questo a loro va il sostegno di tutta la squadra e della dirigenza della Rieti in Line