Viterbo, esibizione sotto l'albero per gli atleti della Libertas

Pattinaggio sotto le stelle di Natale a Viterbo.

Un mese impegnativo per le atlete della Libertas Pilastro Pattinaggio, questo trascorso, infatti si è svolto presso il Centro sportivo Sacro Cuore il 1° Stage Libertas di pattinaggio specialità singolo a cui hanno partecipato oltre 100 bambini e ragazzi della ASD Arcoiris di Roma e naturalmente della Libertas Pilastro con le loro istruttrici e con la super visione di Federica Marin collaboratrice delle squadre nazionali.

Sono stati due giorni (da mattina a sera) intensi, gli atleti divisi per grado di difficoltà, oltre al pattinaggio hanno eseguito esercizi di ginnastica, danza, e coreografia, bella e importante esperienza insieme a coetanei di un’altra associazione di questa disciplina.

Gli atleti poi hanno intensificato gli allenamenti, poiché erano in programma prima delle Feste Natalizie alcune lezioni aperte ai genitori, nonni, amici, per cui dovevano far vedere a loro la propria preparazione e bravura nella normale lezione e nella esibizione finale, come sempre emozione e commozione, specialmente per le bambine al primo anno di attività e alla loro prima uscita di fronte al pubblico.

Occasione questa per fare gli auguri per un Sereno Natale e un Felice Anno 2024 a istruttori, atleti e le loro famiglie e a tutti gli sportivi da parte dei dirigenti dell’ASD Libertas Pilastro.