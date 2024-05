Le atlete della Libertas Viterbo impegnate in trasferta a Volla (Napoli)

Altra trasferta impegnativa per le atlete della Libertas Pilastro al Trofeo Michele Sica che si sta svolgendo a Volla provincia di Napoli, una gara per ricordare un atleta che ci ha lasciato troppo presto.

All’evento sono iscritte 14 atlete che scenderanno in pista domani domenica 5 maggio: Barcarolo Beatrice, Belli Lara, Bonaventura Luce, Minniti Fiamma, Del Trecco Susanna, Cianchelli Aurora, Camilli Mariastella, Camilli Marialetizia, Sestili Giorgia, Gatta Noemi, Belcapo Eva, Troili Rachele, Frateiacci Eva e Scotto Giulia con la Presidente Vera Lucernini in testa e le istruttrici Maurizia Burioni, Erica Salta e Gioel Carbone.

Sarà sicuramente un’altra gara molto impegnativa viste le associazioni che hanno aderito, ma le bambine e le ragazze sono in un buon momento di preparazione in considerazione anche dei buoni risultati delle ultime due gare: il Trofeo di Gubbio e il Meeting Libertas di Primavera, tutte sono consapevoli delle difficoltà che incontreranno ma che metteranno tutto il loro impegno per ben figurare.

Prossimo impegno con il pattinaggio il 14° Trofeo delle Stelline Libertas che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 maggio presso il Centro Sportivo Parrocchiale Sacro Cuore.