Rieti in Line, la campionessa italiana Valentina Viotti premiata dal Comitato federale

RIETI - Continuano le onorificenze per la reatina Valentina Viotti atleta dell’Asd Rieti in Line, che da campionessa italiana in carica di Pattinaggio Corsa continua a far parlare di sé anche in Regione.

Giovedì 20 dicembre, infatti, si è svolta presso la prestigiosa “Sala Mechelli”, del Consiglio Regionale Lazio, la cerimonia di consegna degli attestati di merito agli atleti della Fisr Lazio che si sono distinti per i risultati ottenuti ai Campionati Italiani o Internazionali acquisiti nel triennio 2021-2023 conquistando almeno una medaglia.

Altro momento di orgoglio per Valentina, per i suoi allenatori Cristina Fusacchia ed Aldo Antonetti e per tutto lo staff della Rieti in Line in quanto unica atleta della categoria master ad essere stata premiata, alla presenza del Presidente Nazionale della Federazione, Sabatino Aracu, del Segretario Nazionale, Angelo Iezzi, del Presidente Regionale, Antonio Varacalli e del Responsabile Regionale Corsa, Maurizio Lollobrigida, per aver ottenuto la medaglia d’oro ai Campionati Italiani di categoria.

«Un bellissimo modo per terminare l’anno e dar carica a tutti per proseguire il prossimo anno già ricco di eventi e competizioni, a breve i Campionati Italiani Indoor a Pescara.

La dirigenza della Rieti in Line coglie l’occasione per fare i migliori auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo a tutti i loro atleti ed ai loro sostenitori».