RIETI - Oltre 200 tamponi eseguiti dalle 10 alle 16.30. Come era prevedibile la seconda giornata di test a Passo Corese (nella foto) è stata molto più affollata della prima. Tra l’altro è stato l’esordio dei test rapidi destinati agli studenti delle classi dove sono state riscontrate le positività. I test veloci sono stati una minoranza rispetto alla totalità di tamponi eseguiti, per lo più molecolari. Il drive-in di Passo Corese raddoppia il già elevato traguardo (più di 100 tamponi) di una settimana fa. Un’affluenza da record che induce il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, a rilanciare alla Asl di Rieti la proposta di inserire una giornata di prelievi in più in questa zede. E a tal proposito fa un appello ai medici di base, anche pensionati. «Sono sempre più convinta - afferma Cuneo - che a Fara Sabina una giornata sola di drive-in non sia sufficiente e che sia necessario prevederne una seconda. Fara è un territorio che già di suo ne avrebbe bisogno, vista la popolazione numerosa. Cosa che diventa indispensabile considerato il bacino (con residenti dei comuni limitrofi, come gli studenti di Forano ieri, ndr) che raccoglie. Capisco le difficoltà della Asl, anche in termini di personale, e per questo chiedo nuovamente la collaborazione ai medici di base per l’esecuzione dei tamponi. Comprendo il carico di lavoro, ma sarebbe un bellissimo segnale, in un momento difficile come questo, se volontariamente, anche insieme ai colleghi in pensione, potessero dedicare un giorno, magari il sabato, per eseguire i test rapidi ai bambini delle scuole. Separare gli adulti dagli studenti, allestendo due drive-in, renderebbe ancora più efficiente il sistema». Da oggi, anche per Passo Corese, prenotazioni on-line. «Molte persone - continua Cuneo - sono state rimandate a casa perché non prenotate e non è stato piacevole. Le attese ci sono state, tanto che il vicesindaco Fratini ha pensato di distribuire bottiglie d’acqua. Tutto ha comunque funzionato. Auspico che con la prenotazione on-line e fornendo al personale del servizio d’ordine informazioni chiare tutto possa svolgersi in maniera sempre più agevole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA