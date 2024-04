RIETI - Colpo nella notte all’Eurobet di Passo Corese in via Gramsci. Rotta la vetrata dell’ingresso della sala scommesse i ladri si sono intrufolati all’interno portando via un macchinario e danneggiando altre attrezzature. Probabilmente disturbati si sono poi allontanati senza portare via altro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando compagnia di Poggio Mirteto per accertamenti e indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA