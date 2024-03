Passo Corese, via dell'Arci senza pace: sparito il cartello del limite di velocità

RIETI - Come se non bastassero le già infuocate polemiche attorno al limite di velocità a 30 chilometri orari imposto dal Comune di Fara Sabina su via dell'Arci, ad intricare ancor di più la vicenda è arrivata l'improvvisa "sparizione" di un cartello di segnaletica verticale che, in verità, quel limite lo imponeva già da diverse settimane. Da un giorno all'altro, infatto, il palo di delimitazione posto all'imbocco della strada, poco dopo l'incrocio con via Salaria Vecchia, è letteralmente sparito nel nulla. E a guardare l'ambiente circostante, i fatti sembrerebbero ben lontani dall'avvicinarsi ad un atto vandalico di qualche ignoto, dal momento che il cartello non è stato rinvenuto, magari gettato a terra, in prossimità del luogo della sua installazione, ma è risultato essere proprio sparito. Nel nulla.

Il che, ovviamente, sta generando in queste ore un misto di preoccupazione, ilarità e nuove polemiche, dal momento che, come annunciato nelle ore scorse dal consigliere comunale di minoranza de "Il Ponte", Daniela Simonetti, sembrerebbe proprio che su quella strada, il cui manto asfaltato è ai limiti della normale percorribilità, insisteva già un limite di velocità a 30 km/h, e che quindi l'ordinanza emessa lo scorso 25 maggio 2024 dall'amministrazione comunale, per mano dei vertici della polizia locale, rischiava di essere la copia di un documento analogo già depositato agli atti del protocollo, nonché in corso di validità.

Da qui l'ilarità con cui, sui social, le due foto vengono commentate da cittadini ed esponenti politici del territorio.

Ma la domanda, di fatto, resta: che fine ha fatto il cartello stradale con su scritto il limite di velocità a 30 chilometri orari di via dell'Arci? E venendo meno la segnaletica verticale, ora, come farà l'amministrazione comunale a mettere in pratica quelle sanzioni annuncaite nell'ordinanza per i trasgressori? Il mistero si infittisce...