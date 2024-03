Real Gavignano Ponzano vince il derby sabino: Passo Corese ko 1-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Real Gavignano Ponzano batte 1-0 Passo Corese e conquista tre punti importanti che l’avvicinano alla salvezza.

Il match valevole per la venticinquesima giornata del girone B di Prima categoria è deciso dalla rete di D’Achille nella ripresa. Con questo successo la neopromossa sale a 27 punti, lasciandosi alle spalle Ginestra, Alba Cittareale, Brictense e proprio Passo Corese.

Il primo tempo

Passo Corese si difende bene e attende i padroni di casa che in avvio ci provano prima con Nocelli su punizione e poi con Barnabei ma in entrambe le occasioni la palla termina sul fondo.

Al 25’ altro tentativo di Barnabei, questa volta di testa, con la palla che finisce alta di poco sopra la traversa. Ratini al 32’ ci prova con una conclusione al volo da ottima posizione che però non inquadra lo specchio. Squillo in ripartenza dei coresini con la fuga e il tiro di Fabrizio dalla sinistra che termina a lato con Gobbi vigile.

La ripresa

Gavignano nel secondo tempo si rende pericoloso su palla inattiva. Al 57’ Nocelli impatta di testa su un angolo battuto da Ratini ma Mattei blocca la sfera. Al 62’ pericoloso ancora una volta Ratini che calcia una bella punizione impegnando il portiere ospite alla respinta in angolo. Al 65’ il Real sblocca la gara: imbucata di Nocelli per Pennacchini, pallone nell’area piccola dove arriva puntuale D’Achille che ribadisce in rete firmando l’1-0. Gavignano prova ad approfittare del buon momento e va al tiro al 70’ con Scarinci, parato in angolo ancora una volta da un bell’intervento di Mattei. Un minuto più tardi ancora protagonista il portiere coresino con un'altra respinta sul tentativo dalla sinistra di Ratini. Altro corner, altra occasione per Gavignano: Ratini mette in mezzo al 75’ pescando Barnabei a centro area che da ottima posizione vede il suo tentativo respinto da Mattei. Passo Corese prova a prendere campo: al 78’ Pasquini fa correre sulla sinistra Sinibaldi che entra in area e calcia non inquadrando lo specchio della porta difesa da Gobbi. Il portiere dei padroni di casa viene chiamato in causa all’88’ quando Scarinci calcia da centro area aprendo il piattone ma trovando i guantoni dell’estremo difensore gavignanese. Nel finale l’ultima chance per gli ospiti con il tentativo dal limite di Fabrizio che termina centrale.

Le dichiarazioni post-gara

Domenico D’Achille, centrocampista Real Gavignano Ponzano: «Gara più complicata del previsto, non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo avuto ma siamo contenti per l’importante risultato. Felice di aver aiutato la squadra con un gol utile per il discorso salvezza. Approfitteremo della sosta per recuperare energie»

Stefano Pasquini, tecnico Passo Corese: «Purtroppo abbiamo i soliti problemi: non riusciamo a finalizzare le occasioni che creiamo e così portare punti a casa è difficile. Anche oggi abbiamo avuto alcune chance non sfruttate, oltre a qualche episodio dubbio, compreso uno nella loro area di rigore e sul gol. Noi andiamo avanti, sperando di recuperare qualche pedina durante la sosta. Non molliamo»

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Polidori (60’ Bernocchi), Nocelli, Malizia, Pellegrini, Scarinci, Ratini, Barnabei, Migliorelli (77’ Spadaccioli), Pennacchini P. (90’ Pedacchia), D’Achille. A disp. Pennacchini F., Galassetti, Mannelli. All. Galassetti

Passo Corese: Mattei, Strazzieri (82’ Scarinci), Lecci, Cipriani (52’ Pandolfi), Agresta, Marchetti (72’ Valenti), Fabrizio, Pasquini, Marra, Sinibaldi, Martellucci (72’ Costantini). A disp. Venturi.

Arbitro: Proietti di Civitavecchia

Marcatori: 65’ D’Achille

Note: ammoniti Migliorelli, D’Achille (G), Pasquini, Agresta (P). Angoli 7-2