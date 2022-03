L'università in centro storico: l'11 aprile inaugurazione di Palazzo Aluffi

RIETI - «Tutto pronto, l'università può tornare al Centro Storico e lo farà da subito» sono le parole del presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, che commenta così l'ultimazione dei lavori a Palazzo Aluffi: «L'edificio è stato totalmente rinnovato, ora è pronto per essere donato alla cittadinanza e in particolare a tutti gli studenti che hanno scelto Rieti per la loro carriera universitaria. Ci ritroveremo lunedì 11 aprile per inaugurare il palazzo e poter mostrare finalmente a tutti il duro lavoro di questi mesi passati, non solo, anche per dare avvio alle lezioni».



Appuntamento alle ore 10 aperto a tutti i cittadini, la stampa è invitata a partecipare.