Borgorose, inaugurato largo Ermenegildo Balestrieri. Calisse: «Sono certo sarebbe soddisfatto»

RIETI - L’amministrazione comunale di Borgorose ha voluto dedicare uno spazio a Ermenegildo Balestrieri, ex presidente di Legambiente Provinciale. Il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse, ha commentato: «Abbiamo voluto ricordare l’amico Gildo per tutto ciò che ha fatto per l’ambiente e per l’idea di uno sviluppo sostenibile. Per questo ora ci sarà uno spazio dedicato nella parte di accesso alla Riserva Naturale della Duchessa. Sono sicuro che Gildo ora sarebbe abbastanza soddisfatto su quanto fatto per l’ambiente e per la Riserva nel comune di Borgorose». Alla manifestazione di inaugurazione del Largo, presente la moglie e la sorella di Balestrieri, oltre a tanti altri familiari e amici che lo hanno sempre stimato.