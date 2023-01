Nuovo polo per la plastica, Calisse: «Occasione per Rieti e per l'occupazione»

RIETI - Nella giornata di ieri il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ha visitato il cantiere dell’ex Ritel dove sta sorgendo un polo per la lavorazione della plastica grazie ad una collaborazione tra Garc e Acea. La plastica che sarà lavorata in questo sito produttivo è quella proveniente dalla raccolta differenziata per avviarla tramite una lavorazione a freddo e manuale al riciclo.

«Quello che abbiamo ottenuto nella provincia di Rieti è un buon risultato che a breve porterà anche ad occasioni lavorative e auspico il rientro anche di qualche lavoratore in mobilità in deroga. Il tutto è frutto di una collaborazione in cui la Provincia ha dato il suo contributo» ha commentato il presidente Calisse.