Calisse: «Il PalaMalfatti torna a disposizione dopo il sequestro». Potrà ospitare eventi ma senza pubblico

RIETI - «Dopo il sequestro del 2019 il PalaMalfatti torna disponibile». È l’annuncio del presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse. «Il palazzetto – spiega Calisse - quando è stato sequestrato, era sprovvisto di tutte le misure di sicurezza antincendio e ora, a seguito di un investimento della Provincia di circa 100mila euro, sarà possibile l’utilizzo dell’impianto per le attività sportive senza pubblico: quindi a disposizione delle scuole che si trovano nei moduli su via Padronetti con uno sguardo particolare al liceo Scientifico Sportivo. Successivamente sarà messo a disposizione anche di tutte le associazioni sportive del territorio in modo da renderlo poi fruibile anche dal pubblico».