Provincia di Rieti verso il voto: Calisse si dimette, il vice Di Loreto traghettatore fino al 29

RIETI - Si dimette Calisse da presidente della Provincia, a traghettare Palazzo d’Oltrevelino fino alle prossime elezioni sarà il vicepresidente Ilario Di Loreto.

Sarà il vicesindaco di Stimigliano, nonché vicepresidente della Provincia, Ilario di Loreto, a guidare l’Ente fino alle nuove elezioni che si terranno a fine mese. A seguito della candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, Mariano Calisse (Lega) ha rassegnato le dimissioni da presidente della Provincia di Rieti per cui, fino all’elezione del nuovo presidente, le funzioni sono assunte dal vicepresidente Ilario Di Loreto (Fratelli d’Italia).

La dichiarazione del vicepresidente. “Ringrazio il presidente uscente per il lavoro svolto fino ad oggi e per la fiducia accordatami quando mi ha nominato suo vice - dichiara Ilario Di Loreto, che è anche vicesindaco del comune di Stimigliano- il mio ruolo ora è di traghettare l’amministrazione provinciale verso le elezioni che vedranno l’arrivo di un nuovo presidente. Sono a disposizione di tutti, soprattutto degli amministratori comunali e cittadini che hanno bisogno di risposte urgenti per le loro comunità”.