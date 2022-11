Una pista da sci intitolata a Settimio Perelli, Calisse: «Era doveroso per il suo lavoro»

RIETI - Il Consiglio provinciale oggi con votazione unanime ha deciso di intitolare la pista di sci nordico passeggiata superiore Tre Faggi-Cinque Confini a Settimio Perelli. «Ho deciso di proporre in Consiglio di approvare questo ordine del giorno – spiega Calisse – per l’impegno che Settimio ha sempre messo a favore della promozione dello sci da fondo come delle passeggiate estive a Terminillo. Un lavoro, il suo, che ha portato alla realizzazione di opere che sono di fondamentale importanza ancora oggi per lo sviluppo di Terminillo. Lo ha spiegato molto bene nella sua relazione introduttiva il consigliere Maurizio Ramacogi. Per me era un passaggio doveroso a cui stiamo lavorando da tanto tempo e oggi sono davvero felice che ci sia stata l’approvazione unanime».