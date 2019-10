RIETI - Tegola sulla Npc Rieti. Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il PalaSojourner per cori di discriminazione territoriale durante la gara di ieri con Napoli. Questa la motivazione appena pubblicata: «squalifica campo per una gara perché alcuni tifosi della squadra di casa gridavano cori offensivi ispirati a discriminazione territoriale verso i tesserati della squadra avversaria: "lavali con il fuoco"». A rischio la diretta televisiva di domenica contro Tortona, a meno che la società non decida di convertire la squalifica in multa. Ultimo aggiornamento: 12:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA