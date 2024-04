Npc, arriva un altro ko: a Viterbo vince Piombino 71-87. Ora i playout

RIETI - Una sorta di allenamento, niente di più, quello andato in scena al PalaMalè di Viterbo, dove una Npc che non ha più nulla da chiedere al campionato va ko con Piombino, 87-71. Partita che contava soltanto per i toscani, che migliorano così il proprio posizionamento in griglia playoff, Rieti chiude così terzultima, adesso sarà la volta dei playout.

La gara

Ponticiello lancia dal primo minuto Sulina, Mele, Markovic, Del Sole e Zucca. Venucci da una parte, Melchiorri e Markovic dall’altra smuovono gli attacchi in un primo quarto ad armi pari, 18-18 il punteggio. Rieti va in affanno, la difesa non funziona e Piombino accelera, +12 dei toscani. All’intervallo lungo Piombino è avanti 43-31. L’’inerzia del match non cambia al rientro, salgono anche Turel e Berra, Piombino scappa via. Per la Npc è il solo Melchiorri a provare a scuotere i suoi ma è troppo poco, Piombino chiude avanti il terzo quarto 71-50.

Controllo totale di Piombino, Turel e compagni dominano, Rieti invece non dà segni di vita, tranne che con Melchiorri e Markovic, gli unici a trovare le vie del canestro con continuità. Al PalaMalè passa Piombino, 87-71 il punteggio.

Il tabellino

Npc Rieti: Sulina 11 (4/6, 0/1), Markovic 17 (4/9, 2/6), Mele (0/2, 0/1), Del Sole (0/4 da 2), Zucca 7 (2/7, 1/7) Cassar 9 (2/4, 1/4), Melchiorri 24 (6/11, 1/2), Reginaldi 2 (0/1 da 2), Margarita 1, Sane, Da Campo ne. All. Ponticiello.

Solbat: Azzaro 8 (2/3, 1/3), Piccone 11 (2/7, 2/3), Venucci 11 (4/6, 1/6), Berra 10 (5/11 da 2), Turel 11 (2/4, 1/5), Almansi 16 (2/4, 4/9), De Zardo 14 (5/10, 1/5), Okiljevic 5 (1/2 da 2), Longo 1 (0/2, 0/3), D'Antonio ne. All. Cagnazzo.

Arbitri: Zancolò (Pn) e Parisi (Ct).

Note. Tiri da 3: Rieti 5/21, Piombino 10/34. Liberi: Rieti 20/26, Piombino 11/20. Espulso Zucca per doppio fallo tecnico. 5 falli: Okiljevic e Azzaro.