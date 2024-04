Contemporaneità con la Real Sebastiani, la Npc giocherà l'ultima di campionato a Viterbo

RIETI - La Npc Rieti giocherà a Viterbo l'ultima gara della regular season. Vista la necessità della contemporaneità delle gare che decidono la griglia dei playoff per la B, con Piombino coinvolta, e la contemporanea gara della Real Sebastiani contro Trieste al PalaSojoiurner domenica alle 18, anch'essa decisiva per il tabellone playoff di A2, la Npc traslocherà a Viterbo per una partita che conta solo per i toscani. I reatini sono già ai playout in cui sfideranno Cassino a partire dal 4 maggio con fattore campo a favore della squadra ciociara.

La nota della Npc

La Npcr ende noto che, a seguito della decisione della Fip, inerente l’obbligo di contemporaneità di tutti i match dell’ultima giornata di regular season (per l’A2 e la B Nazionale), la partita Npc Rieti-Solbat Piombino si disputerà domenica 𝟮𝟭 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴:𝟬𝟬 𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗠𝗮𝗹𝗲̀ 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝘁𝗲𝗿𝗯𝗼 (Via dei Monti Cimini n.17). Ingresso gratuito