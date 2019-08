© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Cup dell’ospedale de’ Lellis di Rieti è stato installato un nuovo sistema di gestione delle code. Questa innovativa soluzione, totalmente integrata con i sistemi informativi preesistenti, facilita i percorsi di prenotazione e ottimizza le risorse della struttura con un efficientamento degli sportelli. Il nuovo sistema permette agli utenti di selezionare con semplicità il servizio di loro interesse e agli operatori del Centro Unico di Prenotazione dell’ospedale di gestire in modo flessibile, monitorato ed efficiente i percorsi dedicati all’erogazione delle prestazioni sanitarie.Installato per facilitare i pazienti lungo tutto il percorso, il sistema è programmato per gestire con dinamicità la coda, garantendo le categorie vulnerabili. I totem distributori di ticket sono posizionati in prossimità degli sportelli; l’utente, tramite touch screen, seleziona il servizio di suo interesse fra quelli disponibili. I bottoni rappresentati sullo schermo sono progettati in modo da rendere immediatamente comprensibile il servizio erogato.Con i totem, sono stati installati anche alcuni schermi a colori (sala d’attesa e corridoio accesso CUP) per visualizzare la situazione delle attese; in questo modo il paziente si avvicina agli sportelli solo poco prima di essere chiamato, senza affollare l’area di accettazione e favorendo così il rispetto della privacy dei cittadini. Due le modalità di chiamata dei numeri; silenziosa e accompagnata da un segnale acustico e rafforzata, per l’utenza con difficoltà visiva, da una voce sintetizzata che riporta l’associazione numero/sportello.L’Azienda Sanitaria Locale sta programmando l'installazione del sistema anche nelle altre sedi Cup.