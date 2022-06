Latina, inaugurato il cup e i nuovi ambulatori dell'ospedale Goretti

Sono stati inaugurati questa mattina il nuovo cup del Goretti e una piastra ambulatoriale con 11 postazioni. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella riorganizzazione dell'ospedale e nell'umanizzazione delle cure. "Inauguriamo una struttura molto molto importante per l'ospedale - ha esordito la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli - Abbiamo un cup fuori dal tendone e torniamo quindi a dare un confort e una tipologia adeguata di risposta all'utenza. Siamo poi qui dentro un'importante piastra ambulatoriale con uno standard di finiture molto elevato, dove sono presenti 11 ambulatori che raccoglieranno tutte specialità dell'ospedale in una struttura pensata come una struttura ad alto ciclo di utilizzo". All'inaugurazione ha partecipato anche l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato: "Ogni volta che torno al Goretti c'è sempre una evoluzione. C'è bisogno di luoghi accoglienti e percorsi di umanizzazione. Stiamo facendo uno sforzo per migliorare la qualità dei servizi e in questa ottica sono previsti investimenti importanti sia su questa struttura ospedaliera sia per il nuovo ospedale. Ci sarà infatti un periodo di transizione in cui dovremo garantire la migliore qualitò dei servizi". L'assessore ha poi ricordato le quattro gare europee per i fondi del Pnrr attraverso cui si realizzeranno anche le case di comunità per la riorganizzazione e il potenziamento della sanità territoriale.