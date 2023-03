Ex poliziotto colpito da infarto mentre fa la fila al Cup: salvato con il defibrillatore

Si sente male all'interno del Cup dell'ospedale e viene salvato dal personale del 118 munito di defibrillatore. E' accaduto sabato mattina quando D.A.D., 63 anni dell'Aquila, agente di polizia in pensione è stato colto da infarto improvvisamente mentre attendeva il suo turno (non si sa se al momento si trovasse da solo oppure in compagnia di altri familiari). L'uomo si è accasciato a terra.

Lo stesso è stato prima soccorso da alcune persone presenti sul posto, poi dopo poco tempo è arrivato il personale medico del 118 (la postazione di gestione provinciale delle emergenze dista pochi metri dagli uffici Cup) muniti di un defibrillatore. L'uso di tale strumento elettronico più la pratica di altre tecniche rianimatore andate avanti per un po', hanno permesso al personale medico di salvare il 63enne, riportando la serenità tra i molti presenti, preoccupati anche loro del destino del malcapitato. Successivamente è stato trasferito al Pronto soccorso per essere sottoposto a una serie di accertamenti.