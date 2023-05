Comune di Rieti, prorogate le scadenze delle prime rate di Tari e Cup

RIETI - La Giunta, su proposta dell’assessore al bilancio e al patrimonio Andrea Sebastiani, ha approvato due delibere che posticipano le scadenze delle prime due rate della TARI e CUP, inizialmente previste per il 30 aprile e il 30 giugno 2023. Pertanto, sarà possibile pagare senza sanzioni e senza interessi, le prime due rate entro il 30 giugno e il 31 agosto.

«Con la Giunta abbiamo condiviso questa proroga che permetterà ai cittadini di guadagnare ossigeno e tempo, senza alcun interesse e sanzione – spiega l’assessore Andrea Sebastiani – Abbiamo voluto introdurre questa proroga per evitare che il pagamento delle prime rate coincidesse con altre scadenze di natura tributaria, come ad esempio l’IMU in scadenza il 16 giugno».