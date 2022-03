Martedì 29 Marzo 2022, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 10:53

Lavori in corso all'ospedale Goretti e nuove inaugurazioni in programma per il prossimo mese. A fare il punto sugli interventi che sono attualmente in corso in diverse aree del nosocomio è stata la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli in occasione dell'inaugurazione del nuovo bar-ristoro che da ieri accoglie i visitatori ed è a disposizione di pazienti e personale. I cantieri sono aperti sia per interventi di restyling, ristrutturazione e creazione di nuove sale sia per la realizzazione del nuovo cup che sarà collocato nell'ex palazzina del 118.



I primi interventi, ormai già conclusi, riguardano l'androne e la prima parte della facciata dell'ospedale, poi proseguiremo, in termini di recupero e riqualificazione spiega la dg della Asl - con il primo corridoio di distribuzione grande. Ma le novità saranno diverse: da un'area di pronto soccorso dedicata alla pediatria a un ampliamento degli spazi del pronto soccorso fino a una nuova area medica di degenza al quinto piano dell'edificio.

«In termini sanitari, stiamo per inaugurare il percorso pediatrico in pronto soccorso annuncia ancora L'età evolutiva, i bambini 0-17 anni, avranno un percorso dedicato con un'osservazione breve e quindi posti letto dove potranno essere assistiti per un certo numero di ore per capire se dovranno essere ricoverati o se possono tornare al domicilio. Era una struttura che non c'era nell'ospedale e che creeremo sempre nell'ambito di quelle prestazioni che ancora erano carenti come Dea di secondo livello. C'è poi la patologia neonatale, i cui lavori sono già terminati. E' un'area che abbiamo utilizzato per i bambini positivi al Covid e che verrà rilasciata nel percorso della terapia intensiva neonatale».

In termini di servizi rivolti all'infanzia si tratta dunque di una vera rivoluzione che consentirà finalmente di attivare un percorso dedicato esclusivamente ai bambini anche in pronto soccorso, mentre l'area di patologia neonatale è già operativa da alcuni mesi. Le novità riguardano però anche il quinto piano del Goretti, che diventerà tutto di degenza di area medica.

«Qui i lavori sono quasi conclusi spiega ancora la direttrice generale Silvia Cavalli e al termine degli interventi verrà rilasciata una piastra di ricovero di 17 posti letto con livelli di standard qualitativi molto elevati, e un'altra piastra ambulatoriale».



Ulteriori lavori hanno riguardato anche l'ampliamento del pronto soccorso, con altri cinque posti letto già in uso e una sala collegata in pressione negativa dove sarà effettuata la dialisi per pazienti Covid, collocata al piano terra e a ridosso del pronto soccorso nei locali che prima ospitavano la banca. Infine, arriverà una nuova sede per il Cup che sostituirà finalmente la tensostruttura allestita durante la pandemia.

«C'è stato un po' di ritardo nei lavori conclude la manager Cavalli ma entro un mese termineranno gli interventi. Questo sarà il nuovo Cup e una nuova piastra ambulatoriale molto funzionale e concepita per essere ad alta intensità di utilizzo. Credo che l'ospedale Goretti acquisti così una capacità di risposta importante. Sulla linea dell'infanzia, della rete dell'emergenza e dei reparti della degenza ordinaria adeguati a standard nuovi.



