Nuovo attacco hacker alla rete Internet della Regione: in crisi le prenotazioni sanitarie ai Cup

Ancora attacchi hacker (di tipo DDoS) verso la rete internet della Regione Umbria gestita dalla

società PuntoZero. Al fine di mitigare gli effetti di incursioni definite «veementi e ripetute nel tempo», grazie ai servizi

specifici messi a disposizione dal provider è stata attivata una difesa esterna. «La componente attivata - si spiega in una nota della Regione - sta arginando l'azione d'attacco con effetti riscontrabili a livello strumentale, ma a causa della portata dell'attacco non riesce a rendere del tutto inefficace l'azione DDoS; anche se i

dati sono protetti ed i nostri sistemi riescono a preservare la sicurezza degli stessi, i servizi (compreso il Cup) risultano

accessibili ad intermittenza». Il team di tecnici «composto da personale interno e da fornitori tecnologici qualificati,

continua a lavorare incessantemente per restituire continuità e stabilità all'erogazione dei servizi alla comunità regionale». «Siamo dispiaciuti - concludono da PuntoZero - per i disagi subiti da enti ed utenti».