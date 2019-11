Il roster

Lo staff

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sta per partire la quarta stagione della Npic Basket in carrozzina che parteciperà al campionato di serie B ed è stata presentata ieri sera alla stampa dal presidente Roberto Scagnoli, nonché allenatore e giocatore, e da Giuseppe Cattani, presidente della Npc che come sempre sostiene meritevolmente questa sezione della società madre.Prima di introdurre la prima squadra è stata presentata la formazione della Npic Junior: formazione giovanile di ragazzi disabili nata grazie all’impegno di Roberto Scagnoli e della consigliera Milena Tuterti, responsabile del nuovo settore giovanile e madre di uno dei giocatori in erba. «Si tratta di una iniziativa assai importante – spiega il presidente - perché avvia allo sport bambini e ragazzi che difficilmente potrebbero svolgere attività motoria e sportiva. Si tratta per noi di un grande impegno per la responsabilità affidataci dalle famiglie di questi giovani atleti e che abbiamo l’onore di assumerci, anche perché non sono molte le squadre giovanili di basket in carrozzina e il campionato ci porterà a giocare perfino a Sassari e a Palermo».E’ stata poi la volta della prima squadra che si presenta ai blocchi di partenza con rinnovato entusiasmo ed è stata inserita nel girone C insieme a Don Orione, S. Lucia Roma, Firenze, Salerno, Termoli. L’esordio è previsto a Firenze sabato 9, mentre a Rieti la Npic giocherà il 16 o il 17 in base alla disponibilità del PalaCordoni, i cui lavori sono in ultimazione, contro il Don Orione. La regular season terminerà il 28 marzo, cui seguiranno i playoff (quarti, semifinali e finale) che si concluderanno il 17 maggio. L’obiettivo è centrare la post season e poi fare più strada possibile.: Fabio Spadoni, Sonia Limoncelli, Andrea Trulli, Gerardo Bifolchi, Francesco Gunnella, Alessandro Boccacci, Khalid Jouhari, Carlos Caicedo, Federico Colapicchioni, Andrea Petrangeli, Michele Citerna, Giulia Saba, Saverio Valentini, Simone Cimarelli.: Dino Valzano (vice allenatore), Alessandro Rossi (fisioterapista), Fabio Granati (preparatore atletico), Alessandro Chiani e Alessandro Proietti (meccanici), Fabio Spadoni (segretario).