La Npic saluta un 2023 ricco di soddisfazioni e rilancia con i progetti per il futuro: spicca il camp estivo

RIETI - La Nuova Pallacanestro in Carrozzina Rieti ha salutato i suoi atleti durante un conviviale in cui il presidente Roberto Scagnoli ha ripercorso le attività svolte durante il 2023 e annunciato i progetti per il 2024. L'incontro, svoltosi presso il ristorante "L'Arte di Apicius" ha visto la presenza di rappresentanti delle società sportive reatine afferenti il basket e di Claudio Fovi, in rappresentanza dell'Uisp. Il presidente Scagnoli, dopo aver ringraziato i presenti, ha ricordato il secondo posto conquistato nel torneo nazionale Uisp a Cesenatico, durante il quale sono stati anche premiati come miglior giocatore nei propri ruoli Daniele Natalini e Pietro De Santis, e la vittoria del torneo "Liberi di includere" svoltosi a Roma.

Sono poi stati illustrati i programmi per il nuovo anno tra cui l'ambizioso progetto per un camp estivo per coinvolgere tanti ragazzi, durante il quale si potranno praticare diverse discipline paralimpiche oltre al basket, tra le quali tennis e sitting volley.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente ha simbolicamente consegnato all'ultimo tesserato in ordine di tempo, Giovanni Aguzzi, il "cartellino" della società dandogli ufficialmente il benvenuto ed ha concluso augurando agli atleti ed al personale dello staff i migliori auguri di Natale ed il nuovo anno.