La Npic Rieti è in finale del campionato nazionale Uisp, ora la sfida per il titolo contro i canturini del Briantea84

RIETI - La Npic Rieti è in finale del campionato nazionale Uisp di basket in carrozzina. La squadra guidata da Roberto Scagnoli ha vinto entrambi i match giocati nella fase finale di Cesenatico guadagnandosi un posto per la finalissima della competizione. Ieri pomeriggio è arrivata la vittoria nei quarti contro l’Hb Uicep Torino per 68-43. Nella semifinale di oggi i reatini hanno affrontato il Wolf Basket Pistoia, squadra già incontrata in stagione regolare. Questa mattina gli amarantocelesti si sono riconfermati battendo i toscani 58-62 (parziali: 14-16; 16-16; 8-14; 20-16). Mattatori dell’incontro De Santis (top scorer con 24 punti) e capitan Scagnoli, autore di 20 punti. Domani mattina (ore 10.30) al campo centrale di Cesenatico la Npic si giocherà il titolo di campione nazionale Uisp nella finalissima contro i canturini del Briantea84, vincenti nella loro semifinale contro Pegli (63-62).

Il tabellino della semifinale

Wolf Basket Pistoia – Npic Rieti 58-62

Parziali: 14-16; 16-16; 8-14; 20-16

Npic Rieti: Acciarino, Cimarelli, De Santis 24, Donnarumma, Jaouhari, Manuyag 2, Natalini 6, Ordojo, Bruno 10, Scagnoli 20, Valzano. All. Scagnoli.