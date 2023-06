Npic cede in finale alla Briantea84: è vice campione d'Italia Uisp

RIETI - Si infrange contro la Briantea84 il sogno della Npic Rieti di diventare campioni nazionali Uisp di basket in carrozzina. La squadra reatina guidata da Roberto Scagnoli, dopo aver vinto il proprio girone, si è confermata ad alti livelli anche alle finali nazionali di Cesenatico, battendo ai quarti di finale Torino e in semifinale Pistoia. Questa mattina si è però dovuta arrendere contro la corazzata canturina del Briantea84. La finale si è conclusa con il punteggio di 64-82 (parziali: 15-22; 22-29; 13-21; 14-10) per i lombardi che conquistano così il titolo nazionale.

La gara

I reatini vanno sotto già nella prima frazione ma lottano e rimontano fino al meno 4 a metà secondo quarto. Poi arriva il decisivo strappo di Cantù che allunga sul più 14 a fine primo tempo e gestisce il vantaggio. Un annata comunque da ricordare per i ragazzi della Npic che affrontavano questa competizione per la prima volta arrivando al secondo posto a livello nazionale laureandosi vice-campioni.