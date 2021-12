Npic, weekend intenso: stasera la presentazione, domani il triangolare al PalaSojourner

RIETI - L'associazione sportiva Npic Rieti – Nuova Pallacanestro in Carrozzina - stasera, 17 dicembre, alle 19.30 sarà presentata nel ristorante L’Arte di Apicius.

Nata nel mese di luglio del 2015 con l’intento di estendere lo Sport Terapia ai disabili fisici e promuovere nelle scuole progetti di prevenzione e di apertura alla diversità, la Npic Rieti affronterà anche quest'anno il campionato di serie B di basket in carrozzina.

Inoltre domani, sabato 18 dicembre, la Npic Rieti sarà impegnata in un triangolare al PalaSojourner con il Don Orione e il Santa Lucia in vista dell'iniio del campionato in programma il 9 gennaio.

Questo il programma della giornata:

DON ORIONE – SANTA LUCIA ore 14.15

SANTA LUCIA – NPIC RIETI ore 16.00

DON ORIONE – NPIC RIETI ore 17.30