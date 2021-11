Nuovo tour per Mattia Caroli & I Fiori del Male: dieci date tra Italia e Germania

RIETI - Mattia Caroli & I Fiori del Male partono per un nuovo tour dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Molte le date della band reatina in Germania, tra novembre e dicembre, alle quali si aggiunge anche una tappa italiana a Udine prevista per il prossimo mese.

In programma una scaletta poliedrica per gli spettacoli dal vivo, con brani più recenti estratti dall’ultimo EP “Come se non fossi qui”, prodotto quest’anno tra Roma, Londra e Berlino e altri più noti, provenienti da album più datati come "Fall From Grace". Grande spazio ai brani in lingua italiana, dunque, senza dimenticare gli inizi della band e i primi pezzi in inglese.

«Siamo molto emozionati al pensiero di ripartire dopo uno stop di quasi due anni – commentano Caroli e compagni - È quasi come fosse il primo tour che intraprendiamo».

Dieci nuove date aspettano la band reatina che farà tappa, tra le altre, anche a Dresda e a Düsseldorf e che continua a farsi conoscere nel panorama underground estero, senza escludere un ulteriore tour tutto italiano in futuro, covid permettendo.