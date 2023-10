Mattia Caroli & I Fiori del Male, ecco il nuovo brano “Throwing out all my fear”

RIETI - “Throwing out all my fear” è il brano con cui Mattia Caroli e i Fiori del Male annunciano un nuovo tour in Nord Italia, Austria e Germania. Un brano lungo circa 5 minuti, con influenze musicali aderenti al grunge di Seattle e i versi, tutti in inglese, che invitano ad affrontare i propri mostri interiori. «Il testo è nato durante il covid, quando ci siamo ritrovati isolati e non potevamo fare musica: non rimaneva che fare i conti con noi stessi – spiegano dalla band reatina – Tutti ci siamo scontrati anche con le nostre paure, che in realtà non è qualcosa di necessariamente negativo».



Ne nasce un singolo complesso, che spazia tra arpeggi e distorsioni post-punk, a cui Caroli e compagni affidano il lancio del loro secondo album, previsto per la prossima primavera. Efficace, in questo senso, è anche il video associato al pezzo: girato dentro l’Abbazia di San Salvatore Maggiore a Concerviano, mostra la band intenta a suonare, mentre il protagonista del video, interpretato da Ugo Carlini, fugge ma poi affronta le sue paure. «La paura non è solo qualcosa che ci blocca – conclude Caroli – è anche la chiave d’accesso alla parte più oscura di noi».



Bagagli pronti per la band reatina, in partenza per il tour con date a partire da domani, in Sudtirol, fino al 22 ottobre con il live conclusivo ad Udine. «Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto nella pubblicazione del pezzo e anche del video, in particolare il sindaco di Concerviano Pierluigi Buzzi», sottolineano, mentre “Throwing out all my fear” colleziona i primi click sulle piattaforme digitali.