Al lago del Salto inaugurati i Mondiali di wakeboard: 24 nazioni e 200 atleti pronti a dare spettacolo. Foto

RIETI - Inaugurazione ufficiale, nel tardo pomeriggio di oggi, 24 luglio, dei Campionati mondiali di wakeboard, in programma al lago del Salto.

Sulla spiaggia di Borgo San Pietro, presenti i 200 atleti delle ventiquattro squadre partecipanti, a partire da quella italiana, che punta alle medaglie.

A partire da domani mattina, il via alle gare su uno degli specchi d’acqua migliori per questa disciplina e si andrà avanti per l’intera settimana, fino alle premiazioni di sabato prossimo.

Già per la cerimonia d’inaugurazione, in tanti hanno raggiunto le sponde del lago del Salto e migliaia di arrivi, non solo nel Cicolano, sono attesi per i prossimi giorni.

Presente “l’ambasciatore” della manifestazione, Raoul Bova, con la compagna e i figli: l’attore è di casa nella zona e in tanti gli hanno chiesto, accontentati, uno scatto per un selfie.