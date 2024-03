Grande festa a Poggio Bustone per l'inaugurazione del nuovo campo. Foto

RIETI - Grande festa e tanto spettacolo per il taglio del nastro del nuovo campo sportivo Comunale di Poggio Bustone. Il nuovo impianto sportivo di Poggio Bustone è stato finalmente inaugurato.

Conclusi i lavori che restituiscono al paese un campo in erba sintetica dove da questo momento in poi la squadra che milita nel campionato di Seconda categoria disputerà le proprie partite casalinghe. Festa grande ieri e per l’occasione, dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Rovero Mostarda, anche un torneo amichevole quadrangolare dove si sono affrontati padroni di casa del Poggio Bustone, il Santa Susanna e l’Atletico Cantalice, società che hanno aiutato i neroverdi ospitandoli nei loro impianti per le gare casalinghe di questa stagione, e lo Spes Poggio Fidoni. Tutte le partite disputate si sono decise ai tiri dal dischetto, con Poggio Bustone che ha superato nella propria semifinale l’Atletico Cantalice e lo Spes Poggio Fidoni che ha battuto il Santa Susanna. Alla fine è stato proprio Poggio Fidoni a spuntarla vincendo il torneo dopo aver superato ai calci di rigore Poggio Bustone nella finalissima dopo che i due tempi da 15 minuti di gioco si sono chiusi in parità.

Tanta gioia e tanta partecipazione anche sugli spalti con il paese di Poggio Bustone che ha risposto presente per questo evento.

Immancabile la porchetta che ha accompagnato il terzo tempo e una gara di dolci. Al termine del torneo premiate le società che hanno partecipato all’evento. Premio speciale come miglior giocatore e per il fair play anche per Semad Islami, giocatore del Poggio Bustone che si è distinto nella finale per aver corretto una decisione del direttore di gara che aveva erroneamente concesso un calcio di rigore proprio per un fallo su Islami.