Tutto pronto per l'inaugurazione del rinnovato campo di Poggio Bustone, il quadrangolare e la festa

RIETI - È il giorno del vernissage quello di domani, sabato 23 marzo, per il nuovo impianto sportivo di Poggio Bustone: un campo da calcio rinnovato, in erba sintetica che domani taglierà ufficialmente il nastro. Lavori ultimati e la squadra che partecipa al campionato di Seconda categoria ha già svolto i primi allenamenti sul nuovo manto e a breve debutterà anche in gare ufficiali. L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato a domani pomeriggio a partire dalle 14, quando il Poggio Bustone ospiterà per un quadrangolare con le società di Santa Susanna, Atletico Cantalice, che finora hanno a loro volta ospitato i neroverdi nei loro impianti per le gare casalinghe di questa stagione, e la Spes Poggio Fidoni. Saranno i padroni di casa di Poggio Bustone ad aprire le danze dopo il sorteggio che definirà gli accoppiamenti del quadrangolare con una partita da di trenta minuti (in caso di parità si andrà subito ai calci di rigore). Identiche le modalità dell’altra semifinale. Chi vincerà le due sfide andrà a disputare la finalissima del quadrangolare mentre le perdenti disputeranno la finale del terzo e quarto posto.

A seguire sarà festa alla quale prenderanno parte gli ospiti, squadre e dirigenze.

Non mancherà il classico terzo tempo dopo le gare.

L’inaugurazione di domani segnerà l’inizio di un nuovo capitolo per lo sport di Poggio Bustone che avrà finalmente a disposizione un rinnovato campo di primissimo livello. «Abbiamo fatto un anno di sacrifici per allenamenti e partite – spiega Maurizio Rubimarca, vicepresidente del Poggio Bustone - ringraziamo Cantalice e Santa Susanna per averci aiutato con gli impianti e Poggio Fidoni per aver accettato il nostro invito. Nella festa ci sarà la porchetta offerta da noi come tradizione. Ci aspettiamo che sia un giorno di festa e di calcio. Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale che ha lavorato in modo continuo senza fermarsi, fino ad ultimazione lavori. Invito tutti, anche le dirigenze delle squadre del nostro girone a partecipare a questa magnifica festa».