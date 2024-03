Sabato 23 Marzo 2024, 13:28

INAUGURATA LA SEDE DEL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI. PRESENTATI I MEZZI

RIETI - Si è svolta oggi, 23 marzo, alla “Caserma Raul Angelini”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, la cerimonia di inaugurazione del Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Rieti.

Diverse le Autorità presenti accolte dal Comandante Provinciale, Colonnello Valerio Marra, che hanno voluto prendere parte alla cerimonia tra le quali il Prefetto della Provincia di Rieti, Pinuccia Niglio, il Sindaco del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi, e il Generale di Corpo d’Armata Claudio Vincelli, supervisore delle attività di volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

I ringraziamenti particolari, da parte del Presidente del Nucleo di Protezione Civile Anc Rieti, Tenente Paolo Petrucci, sono stati rivolti al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti per aver fortemente voluto ospitare la cerimonia all’interno della Caserma Raul Angelini, al Maggiore Bruno Argiolas, Coordinatore Provinciale dell’ Anc Rieti, per essere stato il promotore della formazione del Nucleo ed a tutti i responsabili della Regione Lazio che, investendo in questo progetto, hanno fornito i giusti mezzi per far sì che il Nucleo di Protezione Civile potesse formarsi e completarsi. Un ringraziamento particolare è stato espresso al Vicario Generale della Diocesi di Rieti, Don Casimiro Panek, che ha impartito la benedizione a volontari e mezzi presenti.

Il Nucleo, nato nel Novembre del 2020, è in continua crescita. Attualmente è composto da 21 volontari tra Carabinieri non più in servizio effettivo e simpatizzanti, tutti membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri (requisito indispensabile per far parte del Nucleo di Protezione Civile Anc di Rieti).

Nel corso della cerimonia sono stati presentati alcuni veicoli in dotazione tra cui:

un camper Tlc allestito per le telecomunicazioni sulle diverse frequenze radio, con apparati ed antenne dedicati che presenta inoltre un sistema satellitare all’avanguardia per la ricezione del segnale internet quando, nelle zone di operazione, non è presente un segnale telefonico;

un pick up con modulo Anti Incendio Boschivo (Aib) che, all’occorrenza, può essere dotato di lama spalaneve e modulo spargisale (veicolo indispensabile per la nostra Provincia caratterizzata da una vasta quantità di boschi e quindi soggetta ad incendi);

un veicolo a 9 posti con rimorchio polisoccorso allestito con Idrovora da 1600 Lt/m, generatore di corrente elettrica da 6 KW, torre faro e compressore;

un autocarro per trasporto attrezzatura;

un motociclo allestito con dispositivi di sicurezza.

Il Nucleo di Protezione Civile A.N.C. di Rieti opera sull’intero territorio Nazionale, su attivazione della Regione Lazio, anche nei casi di calamità naturale: per ultima l’alluvione in Toscana. In ambito territoriale opera invece su attivazione del Centro Operativo Comunale di Rieti (Coc) collaborando con le altre Associazioni di Volontariato. Nel 2023 il Nucleo si è distinto per l’assistenza alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra ancora in atto.