RIETI - Arriva dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, dal presidente del Coni Giovanni Malagò, dell’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo e dal presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma il sostegno alla candidatura di Rieti al Campionato mondiale di volo a vela 2027. Quattro lettere d’intenti per spingere la presentazione che, oggi, la delegazione italiana inviata in Francia, a Tolosa, effettuerà davanti ai 60 membri della Commissione internazionale di volo a vela, per convincere l’organismo interno della Federazione aeronautica internazionale che la scelta dell’aeroporto “Ciuffelli” è di nuovo quella giusta a garantire un livello di soddisfazione ai migliori volovelisti del globo.

A motivare la candidatura di Rieti sarà la delegazione italiana composta dal presidente della sezione tecnico sportiva di volo a vela dell’Aero club d’Italia Marco Scarafoni e Aldo Cernezzi, direttore di gara delle due competizioni volovelistiche che si svolgono ogni estate al Ciuffelli. Un’esposizione per un massimo di 10 minuti per i due delegati e una sfida non semplice da vincere, perché giocata in casa dell’unico altro avversario di Rieti, la cittadina francese di Vinon. Dalla loro parte, oltre alle note condizioni climatiche del cielo reatino, i due delegati italiani avranno a disposizione sia la possibilità di garantire ai 60 membri della commissione la completa riqualificazione del Ciuffelli entro il 2027 che quella di mostrare, nel corso della presentazione che andrà in scena oggi, il futuro volto dell’aeroporto reatino che accoglierebbe i volovelisti fra tre anni.

Il sostegno. A coordinare la spinta istituzionale è stato il sindaco Daniele Sinibaldi, chiedendo sostegno a Ministero dello Sport, Coni, Regione Lazio ed Enac, per mostrare alla Igc che Rieti e l’Italia possono di nuovo convincere il mondo, come fu nelle due storiche edizioni del 1985 e del 2008. Quattro lettere d’intenti che, durante la presentazione di oggi, saranno a disposizione dei membri Igc, insieme anche al materiale promozionale fornito dalla guida turistica reatina Rita Giovannelli. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, concordano che «Rieti abbia le capacità per ospitare e organizzare egregiamente una manifestazione tanto importante», auspicando che «la Federazione aeronautica internazionale voglia positivamente valutare la candidatura dell’aeroporto Ciuffelli». Per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, «la candidatura di Rieti gode dell’unanime sostegno dello sport italiano e del convinto sostegno istituzionale da parte del Coni stesso. Si tratterebbe, peraltro - continua Malagò - di un giusto riconoscimento che andrebbe a gratificare un territorio che ha sempre fatto dello sport un quotidiano strumento di miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico degli individui e che può vantare alcune eccellenze, anche di natura artistica ed enogastronomica, suscettibili di arricchire ulteriormente la dimensione sportiva dell’evento». In caso di assegnazione del Mondiale a Rieti, dall’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo arriva invece l’impegno a «promuovere e diffondere l’evento attraverso i vari canali istituzionali dell’Ente ed a garantire il massimo supporto allo svolgimento dell’iniziativa, anche con un sostegno economico successivamente concordato e definito», perché «tale candidatura si configura come un’importante occasione di promozione turistica ed economica del territorio a livello nazionale ed internazionale, favorendo il turismo sportivo nella zona reatina».

La riqualificazione. L’assessorato regionale ai Lavori Pubblici, Manuela Rinaldi, torna a garantire che «grazie anche al sostegno dell’onorevole Paolo Trancassini, la Regione sta lavorando a testa bassa per completare il reperimento dell’intero importo dei 15 milioni di euro necessari per la completa riqualificazione dell’aeroporto entro il 2027».