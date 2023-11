Concorso Inail in scadenza, 38 posti per tecnici-ortopedici: requisiti, stipendio e come fare domanda

Si avvicina alla scadenza il concorso per tecnici-ortopedici indetto dall'Inail per coprire 38 posti di lavoro in varie sedi d'Italia. Il bando prevede l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di Addetto specializzato ai servizi tecnico-sanitari.

I vincitori del concorso lavoraranno presso la Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione e verrà loro applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro settore metalmeccanico per gli addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (livello C3), con il profilo professionale di Addetto specializzato ai servizi tecnico-sanitari.

Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo ancora fino al 25 novembre 2023: vediamo allora insieme quali sono i requisiti richiesti, come inviare la candidatura e tutte le informazioni utili sulla procedura di selezione.