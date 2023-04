Latina, elezioni. De Amicis: «Lascio il Pd». Si candida con la Celentano

Venerdì 14 Aprile 2023, 16:33







Terremoto nella politica pontina. L'ex capogruppo del Pd in Consiglio comunale di Latina, Enzo De Amicis ha lasciato il partito e si candida con il centrodestra nella lista della candidata sindaco FdI, Matilde Celentano. La decisione di De Amicis dopo che il Pd ha deciso, ieri, di non inserirlo nella lista dei candidati consiglieri comunali, in seguito allo scandalo del messaggi whatsapp con cui l'ex capogruppo domandava a presunti elettori di votare Damiano Coletta (Lbc) e non Daniela Fiore (Pd) alle scorse primarie del campo progressista per la scelta del candidato sindaco di coalizione. In una nota, De Amicis parla di «scelta dolorosa» e di «essere escluso dalle liste senza contraddittorio». Critica duramente il Pd, definendolo «irresponsabile l'attuale classe dirigente, che si sta allontanando da quei valori moderati e del mondo cattolico che non ho mai negoziato»; «un percorso che si è definitivamente interrotto nel momento in cui la mia candidatura alle primarie è stata rifiutata perché non corrispondeva a una visione di una sinistra che ha nei nuovi diritti civili una quasi unica ragione di essere, come il nuovo corso della segreteria nazionale sta producendo». Dopo un passaggio su temi e programmi, conclude affermando che «certamente il mio sostegno non andrà tanto a questo o a quel partito, ma a un candidato sindco che indichi un progetto di governo chiaro per la città». A stretto giro, arriva anche la nota ufficiale di Matilde Celentano, candidato sindaco del centrodestra (sostenuta da FdI, FI, Lega, Dc, Udc, Lista Matilde Celentano Sindaco), che conferma la candidatura di Enzo De Amicis nella sua lista civica: «Da alcuni giorni ci sentivamo costantemente - dichiara la Celentano, facendo intuire che la decisione di De Amicis poteva essere maturata anche prima dell'esclusione dalla lista Pd, avvenuta ieri sera - una conversazione fitta, figlia di un rapporto reale e costruttivo, che abbiamo sempre mantenuto in Consiglio comunale, pur provenendo da aree politiche diverse. Ho colto il suo disagio, rispetto alla collocazione politica nel centrosinistra e nello stesso tempo la sua sensibilità a temi propri della mia idea di sviluppo della città. Sono orgogliosa di averlo accanto in questa tornata elettorale». Su Facebook, arriva anche il commento del segretario comunale del Pd, Leonardo Majocchi, sull'esclusione di De Amicis dalla lista Dem: «L'amico De Amicis è liber odi candidarsi dove vuole, compresa la destra. Ciò che sta accadendo è un riflesso di quanto accaduto per svariati anni nel nostro partito e delle modalità di intendere la poltica e le persone. Con una differenza: che oggi abbiamo fatto una scelta di dignità e abbiamo detto basta».